В Крыму ответили на претензии Германии по закрытию части Черного моря

В Крыму ответили на претензии Германии по закрытию Россией части акватории Черного моря. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель отметил, что МИД Германии, которое назвало действия Москвы беспрецедентными и нарушающими международное право, не стоит делать скоропалительных и непродуманных заявлений. По его словам, «Россия черным по белому объяснила правомерность своих действий».

Крымский депутат призвал представителей немецких властей внимательнее изучать официальные заявления Москвы и нормы международного права. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, высказывание МИД ФРГ — это «только публичная пена в угоду США».

Отмечается, что ранее Министерство иностранных дел Германии раскритиковало решение России о закрытии части акватории Черного моря, так как «речь идет о международных и территориальных водах нелегально аннексированного Крыма».

Россия с 24 апреля закрыла доступ в часть районов Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября. Среди районов, которые попали под запрет, участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, участок у берегов Керченского полуострова, на траверзе Опукского природного заповедника, а также небольшая территория около западной оконечности Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.