Два десантных корабля Северного флота России остались в Черном море после учений

Большие десантные корабли российского Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» остались в Черном море после масштабных учений, которые проводились у берегов Крымского полуострова на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода», — рассказали представители флота.

Отмечается, что в ходе учений моряки «Александра Отраковского» и «Кондопоги» выполняли учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.

22 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. В общей сложности в учениях принимали участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.