В Минобороны рассказали о возвращении российских войск с учений в Крыму

В Минобороны рассказали о возвращении российских войск с учений, прошедших в Крыму в рамках внезапной проверки. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители ведомства заявили, что в соответствии с указанием министра обороны Сергея Шойгу войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые были задействованы в мероприятиях, возвращаются в пункты своей постоянной дислокации.

Так, подразделения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа покинули учения на железнодорожном составе. В то же время подразделения Воздушно-десантных войск тоже возвращаются в пункты постоянной дислокации по железной дороге, а также военно-транспортными самолетами и своим ходом по федеральным трассам.

22 апреля Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации.

Сообщалось, что в общей сложности в учениях принимали участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах были задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.