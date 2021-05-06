В США допустили проведение встречи Байдена и Путина в Праге

В США допустили проведение встречи американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Праге. Об этом изданию Politico рассказали бывшие американские официальные лица и эксперты.

Согласно американскому изданию, в качестве кандидата на место проведения переговоров глав государств не стоит исключать «темных лошадок», таких как Рейкьявик, Прага, Любляна и, вероятно, Баку. Тем не менее отмечается, что чешские власти выступили с инициативой принять высоких гостей до того, как отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились, что понижает вероятность выбора данного места.

В то же время с другими кандидатами также есть определенные сложности. Так, у столицы Исландии находится активный вулкан, и до нее сложно добраться, Словения является членом НАТО, а в Азербайджане только недавно закончился вооруженный конфликт. Эксперты подчеркивают, что местом проведения встречи может быть выбрать одна из традиционных «нейтральных» площадок, например, Швейцария, Финляндия или Австрия.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании. «Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет. Мы над этим работаем», — подтвердил желаемые сроки президент США.