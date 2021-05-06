Мир
 
Последние новости
Юрист раскрыл способы обмана россиян банками
США выступили за отказ от патентов на вакцины от COVID-19
Баста отреагировал на свой «розыск» украинскими радикалами
Врач назвала слишком долгий сон симптомом опасных заболеваний
Пентагон пообещал следить за планами России и Китая создать лунную станцию
Эксперты назвали лучшую вакцину от COVID-19
Раскрыта потраченная США на Украину с 2014 года сумма
Российские ученые получили научные подтверждения посмертной медитации
Британия направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции
Новости партнеров
Прослушать новость

В США допустили проведение встречи Байдена и Путина в Праге

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: DAVID W CERNY / Reuters

В США допустили проведение встречи американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Праге. Об этом изданию Politico рассказали бывшие американские официальные лица и эксперты.

Согласно американскому изданию, в качестве кандидата на место проведения переговоров глав государств не стоит исключать «темных лошадок», таких как Рейкьявик, Прага, Любляна и, вероятно, Баку. Тем не менее отмечается, что чешские власти выступили с инициативой принять высоких гостей до того, как отношения между Москвой и Прагой резко ухудшились, что понижает вероятность выбора данного места.

В то же время с другими кандидатами также есть определенные сложности. Так, у столицы Исландии находится активный вулкан, и до нее сложно добраться, Словения является членом НАТО, а в Азербайджане только недавно закончился вооруженный конфликт. Эксперты подчеркивают, что местом проведения встречи может быть выбрать одна из традиционных «нейтральных» площадок, например, Швейцария, Финляндия или Австрия.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Владимиром Путиным в июне 2021 года. Таким образом глава американского государства ответил на вопрос журналистов, рассчитывает ли он на встречу во время его поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании. «Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет. Мы над этим работаем», — подтвердил желаемые сроки президент США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Location, location, location: Picking a spot for Biden-Putin summit is a tricky task
Байден назвал сроки для встречи с Путиным
Блинкен назвал пользу от разговора Путина с Байденом «лицом к лицу»