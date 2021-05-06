Блинкен пообещал ответить России на агрессию и захотел стабильных отношений

Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью BBC News.

По его словам, американская сторона обещает отвечать на безрассудные или агрессивные действия России. В то же время, «мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения», указал дипломат.

Он также рассказал, что на встрече «Большой семерки» (G7) в Великобритании США при обсуждении России сосредотачивались на вмешательстве в свои выборы и хакерских атаках через программное обеспечение фирмы SolarWinds, которые приписывают российской стороне. Кроме того, обсуждалась ситуация с учредителем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным.

Госсекретарь добавил, что американская администрация не пытается сдерживать Китай. Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает мировую систему, основанную на правилах.

Ранее министры иностранных дел G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. До этого президента США Джо Байдена предостерегли от ведения боевых действий с Россией.

Блинкен заявил о желании Байдена обсудить с президентом России Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Он добавил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но станут отвечать на те ее шаги, которые сочтут недружественными. По мнению главы Госдепартамента, прямой разговор лидеров пойдет на пользу обеим странам.