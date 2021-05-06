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Захарова пошутила про слова Зеленского о вездесущих русских

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала шутку президента Украины Владимира Зеленского о вездесущих русских. По мнению дипломата, суждения Зеленского в первую очередь связаны с тем, какие мысли занимают его голову. Об этом она написала в Facebook.

Ситуация, о которой идет речь, произошла в ходе беседы Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена с журналистами. Президент Украины в разговоре с представительницей иностранной прессы узнал, что она получала русский перевод во время пресс-конференции. «Русский перевод? Они здесь! Они везде!» — пошутил Зеленский в ответ.

«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что мы — везде, включая головы украинских политических деятелей», — написала Захарова.

В четверг, 6 мая, Зеленский и Блинкен встретились в Киеве. Госсекретарь США указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещал отвечать на безрассудные или агрессивные действия России. Зеленский поблагодарил США за поддержку и мощную санкционную политику в отношении России.

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