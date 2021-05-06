Зеленский поблагодарил госсекретаря США за санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность госсекретарю США Энтони Блинкену за поддержку и мощную санкционную политику в отношении России, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи в Киеве Зеленский и Блинкен затронули ряд вопросов, включая «оккупацию территорий Украины» и присоединение Крыма к России.

«Мы обсудили вопрос "Северного потока – 2" — для нас также, для Украины, очень чувствительный вопрос. И я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции, и в Европе, к сожалению, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами», — сказал украинский лидер.

В свою очередь Блинкен отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также считают процесс реформ и борьбу с коррупцией важными для развития страны.

Зеленский же подчеркнул, что поражен тем, насколько команда Блинкена осведомлена о деталях происходящего на Украине и ситуации на Донбассе. Также он пригласил президента США Джо Байдена на саммит «Крымская платформа» и выразил уверенность в том, что текущий год станет фундаментальным для отношений Украины и США.

Ранее Блинкен пообещал, что США будет отвечать на безрассудные или агрессивные действия России. В то же время, отметил он, Вашингтон предпочел бы «более стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой.