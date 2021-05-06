Зеленский отреагировал на русский перевод его слов фразой «Они здесь! Они везде!»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном удивился тому, что американская журналистка получала русский перевод. Он отреагировал на это фразой «они везде». Кадрами встречи поделился Telegram-канал «Пул №3».

Во время своего выступления президент Украины остановился и уточнил у журналистки BBC, слышит ли она его. «У меня русский перевод. Все ок», — ответила она. «Русский перевод? Они здесь! Они везде!» — пошутил Зеленский.

В четверг, 6 мая, Зеленский и Блинкен встретились в Киеве. Госсекретарь США назвал главное направление развития Украины. По его мнению, это борьба с коррупцией в стране. Он также указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальный целостность Украины и пообещал противостоять действиям Москвы по дестабилизации ситуации.