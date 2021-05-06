Глава ЛНР раскрыл цель визита госсекретаря США на Украину

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник раскрыл цель визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, поездка Блинкена нацелена на обострение ситуации в Донбассе, так как Киев необходим Вашингтону только как орудие против России. Глава ЛНР отметил, что мир не соответствует интересам Соединенных Штатов. Во время визита «все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи» будут направлены на обострение ситуации, которое в итоге должно будет вылиться в вооруженный конфликт, объяснил Пасечник. Он добавил, что ожидать улучшения ситуации в Донбассе после поездки Блинкена точно не стоит.

При этом Пасечник заявил, что в Донбассе готовы решать вопросы мирным путем в рамках Минских соглашений. Согласно его словам, в регионе очень хотели бы, чтобы США «остановили своих подчиненных» в лице президента Украины Владимира Зеленского и остальной политической элиты.

Ранее властям Украины предрекли серьезные проблемы из-за визита госсекретаря США в Киев. Бывший депутат Верховной рады, академик Виталий Журавский считает, что данный визит является для США ознакомительным. Эксперт объяснил, что представители администрации президента США Джо Байдена еще не встречались непосредственно с украинским руководством и хотят составить мнение о нем.