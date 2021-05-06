Россия обвинила Запад в нежелании слушать жителей Донбасса

Запад не хочет слушать «неудобную информацию» о событиях на востоке Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Выступая на неформальном заседании Совбеза ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине», он указал, что дипломаты в ООН «активно защищают каждое действие украинских властей. Фактически вы называете российской пропагандой ту очень неудобную информацию, которую вы должны слушать, и тех людей, которые могут предоставить такую ​​информацию», — обвинил он.

На заседании по видеосвязи выступали очевидцы событий 2014 года в Одессе, а также жители Донбасса. Западные государства решили не отправлять на мероприятие своих постпредов. Позднее Эстония, Ирландия, Франция, Норвегия, Великобритания, США, Бельгия и Германия обвинили Россию в том, что она «провела сегодняшнее мероприятие, чтобы снова продвинуть ложный сюжет об Украине». Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал подобные высказывания «тошнотворными».

2 мая 2014 года произошло массовое убийство местных жителей в Одессе. В центре города начались беспорядки и столкновения сторонников и противников Евромайдана. Часть антимайдановцев скрылась от противников в Доме профсоюзов, который был обстрелян и подожжен. По данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре. Пострадало более 240 человек.