В Норвегии дали совет Западу насчет конфликта с Россией

Ученый Хоффман: Западу нужно сделать упор на производстве наступательного оружия

Западным странам нужно сделать акцент на производстве наступательного оружия на случай войны с Россией. Свое мнение высказал докторант-исследователь проекта Oslo Nuclear Project Университета Осло Фабиан Хоффман на YouTube-канале Decoding Geopolitics.

«Противоракетная оборона часто обходится дороже, чем наступательные возможности. И сейчас это особенно актуально из-за паритета цен на закупки», — отметил он.

По словам ученого, Россия может производить ракеты гораздо дешевле, чем Германия может производить перехватчики у себя. И это проигрыш Запада, добавил он.

Западные страны пытаются не отставать от русских, «но у нас это не получается», посетовал Хоффман. Штатам и их союзникам нужно думать по-другому.

Как считает Хоффман, Европе также необходимо осознать, что у нее не получится сбить все российские ракеты, которые полетят в ее сторону в случае войны.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot для Украины купят Германия и Норвегия. Как он уточнил, Германия готова оплатить два Patriot, Норвегия — один.