Зеленский пригласил Байдена на саммит «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена принять участие в саммите «Крымской платформы». Об этом в четверг, 6 мая, пишет ТАСС.
Такое заявление Зеленский сделал после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее президент Украины пригласил на саммит премьер-министра Японии. «Рад разговору с Есихидэ Сугой. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины», — отметил он.
Концепция «Крымской платформы» впервые была представлена Зеленским на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года. С ее помощью украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита запланировано на август 2021 года в Киеве.