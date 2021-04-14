Бывший СССР
 
Последние новости
Патрушев сообщил о развернутых на Украине центрах подготовки диверсантов
Россиянин выхватил сына из-под колес летевшей в стену машины и попал на видео
Скандального стилиста задержали в Москве за мошенничество 
ЦБ успокоил россиян по поводу отключения от Visa и Mastercard
Российские полицейские обнаружили бордель в бане имени Дональда Трампа
Сыновей Жириновского и бывшего главы Северной Осетии отчитали за драку
Патрушев заявил о подготовке Украиной провокаций с гибелью своих солдат
Пашинян заявил о готовности к конструктивным переговорам по Карабаху
Умер известный советский и российский телеведущий
PlayStation перестанет работать без интернета
Новости партнеров
Прослушать новость

Зеленский пригласил премьера Японии на саммит «Крымской платформы»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Японии принять участие в саммите «Крымской платформы». Об этом он в среду, 14 апреля, сообщил на своей странице в Twitter.

«Рад разговору с Есихидэ Сугой. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины», — отметил Зеленский.

Он назвал Японию одним из ведущих партнеров Украины. «Будем рады приветствовать в Киеве на праздновании Дня независимости Украины и саммите "Крымской платформы"», — добавил Зеленский.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил желание лично посетить Украину в августе текущего года, чтобы принять участие в работе «Крымской платформы», посвященной вопросу статуса полуострова. Вильнюс полностью поддерживает стремление Киева создать международную площадку по «непризнанию аннексии Крыма», заявил он.

Концепция «Крымской платформы» впервые была представлена Зеленским на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года. С ее помощью украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита запланировано на август 2021 года в Киеве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Президент Литвы захотел лично участвовать в работе украинской платформы по Крыму
Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма
МИД Украины отказался признавать указ о запрете владения землей в Крыму
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0120 марта
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак»

«Защитим инородцев от русского держиморды»

Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
16:5712 апреля

Одесса обратится за международной помощью из-за проблем с поставками кислорода

16:2812 апреля

Порошенко заявил о благоприятном моменте для получения плана по членству в НАТО

16:1512 апреля

Зеленский пообещал превратить Украину в космическую державу

Бывший СССР00:0118 февраля

Так не победим

Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
15:4312 апреля

Украина пообещала найти мирное решение для Донбасса

15:3512 апреля

Алиев показал обломки российских «Искандеров» из Нагорного Карабаха

15:0312 апреля

В Белоруссии завели дело о финансировании протестов

Бывший СССР00:2412 февраля

«Должны быть нормальные, человеческие отношения»

Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
14:4312 апреля

Стало известно об обстреле Донецка из гранатометов

13:2512 апреля

Лукашенко собрался в Азербайджан на встречу с Алиевым

13:2712 апреля

В Донбассе погиб украинский военнослужащий

Россия
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Собянин рассказал о специфике работы властей с социальной сферой
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Кремль назвал условие деэскалации конфликта в Донбассе
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Кремль оценил разговор Путина с Байденом
«Все ахнули, увидев торговый зал»
 
Все материалы
Мир
Германия связала работу «Северного потока-2» с поведением России
В США отказались портить отношения с Германией из-за «Северного потока-2»
Глава НАТО встал на сторону Украины в вопросе Донбасса
Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп
«Улыбчивый дедушка еще способен удивить мир»
 
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Мир предупредили о полном исчезновении бананов
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
En+ Group произвела алюминий с самым низким «углеродным следом»
Миллиарды для новых владельцев
Территория замороженного ЖК Loft Park готовится к возрождению
Российские власти объявили о прохождении сложного этапа в экономике
Долги тяжкие
На начало года кредиты «Уралхима» достигли полтриллиона рублей
CСК «Звезда» начала строительство третьего танкера-газовоза ледового класса
Все материалы
Силовые структуры
Из монастыря опального отца Сергия начали выселение всех жителей
«Он очень умный, очень рассудительный»
Как в Петербурге известный врач 11 лет скрывал жестокое убийство жены
Задержан подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Путин уволил генералов Росгвардии
«Не сдашь оперов — будешь сидеть»
Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Кирилл Капризов«Всегда и везде хочу быть первым»
Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер назвал Собчак фаллической женщиной
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Блогера Эдварда Била заметили на бойцовском шоу вопреки запрету суда
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В студенческом журнале DOXA прошли обыски и задержания
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Уродливый галстук помешал полиции найти грабителя банка
140-килограммовая затворница рассказала о похудении на 63 килограмма
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
Принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию девять раз за девять месяцев
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
Девушка посоветовала бороться с тошнотой мычанием
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
Появились новые подробности о Toyota Land Cruiser 300
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Беспилотная Lada Vesta теперь работает в московской больнице
Минивэны возвращаются: первый тест восьмиместного Kia Carnival
Знакомимся с новой моделью корейской марки, решившейся покорить самый малочисленный сегмент рынка
Kia рассекретила внешность обновленного Cerato
Тест Hyundai Elantra: тайна загадочного кружка
Знакомимся с седаном, который больше не хочет быть серой массой
Представлен удлиненный Hyundai Tucson с 200-сильным мотором
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы