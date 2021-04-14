Зеленский пригласил премьера Японии на саммит «Крымской платформы»

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Японии принять участие в саммите «Крымской платформы». Об этом он в среду, 14 апреля, сообщил на своей странице в Twitter.

«Рад разговору с Есихидэ Сугой. Благодарен за поддержку Японией территориальной целостности Украины», — отметил Зеленский.

Он назвал Японию одним из ведущих партнеров Украины. «Будем рады приветствовать в Киеве на праздновании Дня независимости Украины и саммите "Крымской платформы"», — добавил Зеленский.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил желание лично посетить Украину в августе текущего года, чтобы принять участие в работе «Крымской платформы», посвященной вопросу статуса полуострова. Вильнюс полностью поддерживает стремление Киева создать международную площадку по «непризнанию аннексии Крыма», заявил он.

Концепция «Крымской платформы» впервые была представлена Зеленским на Генассамблее ООН в сентябре 2020 года. С ее помощью украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита запланировано на август 2021 года в Киеве.