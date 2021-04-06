Президент Литвы захотел лично участвовать в работе украинской платформы по Крыму

Президент Литвы Гитанас Науседа захотел лично посетить Украину в августе текущего года, чтобы принять участие в работе «Крымской платформы», посвященной вопросу статуса полуострова. Об этом он заявил в интервью изданию «Европейская правда».

По его словам, власти Литвы полностью поддерживают стремление Украины создать международную площадку по «непризнанию аннексии Крыма». «Я хочу быть там и участвовать в этом событии», — сказал Науседа, отметив, что окончательное решение о визите будет принято исходя из его рабочего графика.

Он также добавил, что рассчитывает на визит президента Украины Владимира Зеленского в Вильнюс в июле, где стороны смогут в очередной раз обсудить вопрос принадлежности полуострова. «Нет никаких сомнений, никаких вопросов относительно того, что Крым был Украиной, является Украиной и будет Украиной», — подчеркнул политик.

Концепция «Крымской платформы» впервые была представлена Зеленским в ходе заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года. С ее помощью украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова», к участию в ней Киев пригласил все желающие государства. Проведение первого саммита на площадке запланировано на август 2021 года в украинской столице.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.