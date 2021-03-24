В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет сравнил так называемую «Крымскую платформу» с болотом. Его слова передает РИА Новости.

«Это больше похоже не на платформу, а на болото, в котором каждого ждет незавидная участь. Одни могут запачкаться в густой жиже, а другие и захлебнуться в ней», — заявил российский депутат. Он призвал страны «хорошо подумать о своем международном авторитете» перед тем, как соглашаться на участие в этой платформе, а также подчеркнул, что подобные провокации Украины будут пресечены.

Помимо этого, Шеремет высказал идею о создании «Таврической платформы» для освобождения Украины от «националистов, засевших во власти».

В сентябре 2020 года Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее Украина собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на август 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.