В Госдуме оценили планы Зеленского вернуть Крым всем миром

Стремление президента Украины Владимира Зеленского продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену. Так его заявление о планах объединить мир на базе «Крымской платформы» оценил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает RT.

«В голове Зеленского — различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95"», — считает парламентарий.

По словам Водолацкого, некоторые европейские политики, например, из бундестага, четко заявляют, что «Крым российский». «Сегодня существует желание Зеленского создать русофобскую платформу. Никакой "Крымской платформы", никакого объединения западных сил не может быть», — заключил он.

Ранее Зеленский по случаю седьмой годовщины присоединения Крыма к России заявил, что украинские власти намерены объединить мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть полуостров. Президент Украины заявил, что страна «впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова».

Стратегия была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта. С помощью международных правозащитных организаций Киев намерен фиксировать нарушения прав человека на полуострове, усилить работу в международных судах по возмещению экономического ущерба от потери территории, обеспечить крымчанам доступ к учебным заведениям страны. Запланировано также «создание постоянно действующих каналов информирования» жителей Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.