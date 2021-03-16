Зеленский сделал выводы на годовщину референдума о присоединении Крыма к России

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины референдума о присоединении Крыма к России подчеркнул, что власти намерены объединить мир на базе «Крымской платформы», чтобы вернуть полуостров. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе "Крымского платформы", чтобы вернуть Украине украинское», — сделал выводы Зеленский.

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Ранее украинский лидер обратился к России и заявил, что Крым был сердцем Украины, которое вырвали семь лет назад. Он подписал указ о «деоккупации» полуострова. Документ предусматривает меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.

Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма была принята Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта. Украина планирует с помощью международных правозащитных организаций фиксировать все нарушения прав человека на полуострове, усилить работу в международных судах по возмещению экономического ущерба от потери территории, обеспечить крымчанам доступ к учебным заведениям страны. Запланировано также «создание постоянно действующих каналов информирования» жителей Крыма.

В сентябре 2020 года Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее Украина собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на август 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.