МИД Украины отказался признавать указ о запрете владения землей в Крыму

МИД Украины отказался признавать указ президента России Владимира Путина о запрете на владение иностранцами участками, включенными в перечень приграничных территорий в Крыму. Об этом заявил спикер украинского ведомства Олег Николенко, передает ТАСС.

По его словам, указ не влечет правовых последствий для Украины. «После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены», — заявил представитель МИД.

Николенко также подчеркнул, что лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания так называемой «Крымской платформы» и ее инаугурационного саммита в этом году.

В марте 2020 года Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в субботу, 20 марта.

Власти Крыма считают эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.