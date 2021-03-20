В Раде оценили запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Юрий Бойко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил указ президента России Владимира Путина, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму.

По его словам, такая мера не способствует сближению России и Украины. «Отрезать Крым нельзя. Нам надо постоянно общаться, и в этом, наверное, будет правда. Конечно, мы не одобряем это решение, потому что любой запрет — он плох», — сказал Бойко.

В марте 2020 года Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило в силу в субботу, 20 марта.

Власти Крыма считают эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией.