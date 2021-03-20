Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным компаниям запрещено владеть землей в большинстве районов Крыма. Соответствующий указ президента России вступил в силу в субботу, 20 марта. Об этом напоминает РБК.

Согласно документу, иностранцы не смогут владеть землей в 19 из 25 муниципальных образований республики, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Кроме того, запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Как пояснили изданию в Росреестре, в Земельном кодексе РФ прописан запрет на владение иностранцами землей на приграничных российских территориях. Согласно Гражданскому кодексу, иностранный гражданин должен передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Если это не будет сделано в установленный срок, имущество будет принудительно выставлено на продажу по решению суда. Деньги от продажи передадут либо бывшему владельцу, либо в собственность властей с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Нововведение распространяется на большинство субъектов в данных регионах.

С 2014 года в Крыму, в том числе и в Севастополе, действуют санкции Евросоюза. Согласно им европейским компаниям запрещено приобретать недвижимость на полуострове.