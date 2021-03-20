В Крыму отреагировали на запрет иностранцам владеть землей

Власти Крыма отреагировали на запрет иностранцам владеть землей. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, это была вынужденная мера. Его слова приводит РИА Новости.

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«Здесь нет ничего удивительного. Это распространенная международная практика. Во всем мире государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице», — сказал он и подчеркнул, что оснований для паники нет. Молохов уточнил, что «реквизиция либо конфискация уже существующей недвижимости на земельных участках иностранным собственникам в ближайшее время не грозит, хотя принадлежащие им объекты и будут ограничены в гражданском обороте».

Соответствующий указ вступил в силу в субботу, 20 марта. Теперь иностранцы не смогут владеть землей в 19 из 25 муниципальных образований республики, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Кроме того, запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство высказались за воссоединение с Россией. Киев, страны ЕС и США не признают результаты голосования и считают эту территорию оккупированной. Москва неоднократно заявляла о легитимности процедуры голосования.