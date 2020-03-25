Путин запретил иностранцам владеть землей в Калининграде и Крыму

Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Нововведение распространяется на большинство субъектов в данных регионах. С полным списком российских субъектов, где гражданам других стран запрещено владеть землей, можно ознакомиться здесь.

На Украине уже прокомментировали данную инициативу. Народный депутат Верховной рады фракции «Слуга народа» Виталий Безгин обратился к властям страны с просьбой отреагировать на ситуацию, передает «Интерфакс». «То есть те крымчане, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничиваются в правах. Новый этап давления…», — возмутился Безгин.

С 2014 года в Крыму, в том числе и в Севастополе, действуют санкции Евросоюза. Согласно им европейским компаниям запрещено приобретать недвижимость на полуострове.

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