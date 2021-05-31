В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

Глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости рассказал о подготовке к возможному отключению России от системы SWIFT.

По словам Биричевского, в стране уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы. Он уточнил, что пока речи об отключении России от системы не идет, «но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо». «Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость», — добавил дипломат.

Ранее в том же интервью Биричевский заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы. Он напомнил, что угрозы отключения России от системы часто звучат от США и других стран. «То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль"», — резюмировал Биричевский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российское правительство ведет подготовку к возможному отключению от SWIFT. Москва изучает варианты сопряжения СПФС с зарубежными системами, например, европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

В апреле депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.