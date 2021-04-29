Российский миллиардер увидел возможность не зависеть от SWIFT

России после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT необходимо как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль, чтобы не зависеть от международной системы платежей. Такую возможность увидел российский миллиардер Олег Дерипаска и описал ее в своем Telegram.

«Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT... Еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля», — написал он.

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Ранее в апреле крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — предложила отключить Россию от SWIFT. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что ЕС не может этого сделать, как и препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2».

В Госдуме посчитали, что если страну отключат от SWIFT, то появится угроза полноценной экономической войны. «Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он добавил, что такая мера «не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнерам, таких на Западе более чем достаточно».

В апреле российский Центробанк представил план внедрения цифровой валюты. Он будет эмитироваться ЦБ, как и нынешние формы платежных средств (наличные и безналичные рубли). Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, открываемых в банках, владеть им смогут как физические, так и юридические лица. Технологию для пользования цифровым офлайн-кошельком ЦБ еще только предстоит разработать. Тестировать прототип собираются в будущем году.

Однако у россиян инициатива пока не вызывает энтузиазма: более трети россиян (38 процентов) не вдохновились идеей введения цифрового рубля и негативно оценили такую перспективу, 22 процента из них и вовсе категорически отказались использовать такие деньги в будущем.