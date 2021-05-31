В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России

Глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль» против Москвы.

«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединенных Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — заявил Биричевский, подчеркнув при этом, что подобные решения, согласно международному праву, может вводить только Совет Безопасности ООН.

Дипломат пояснил, что меры, принимаемые другими странами или группами стран, нельзя назвать санкциями, поскольку их принимает лишь уполномоченная на это структура. «А то, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль"», — резюмировал Биричевский.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российское правительство ведет подготовку к возможному отключению от SWIFT. Москва изучает варианты сопряжения СПФС с зарубежными системами, например, европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

В апреле депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС.