Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

Глава банка ВТБ Андрей Костин оценил возможность отключения России от межбанковской системы SWIFT. В беседе с РБК он заявил, что, по его мнению, этого не произойдет.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — подчеркнул Костин.

Эксперт также отметил, что свой инструмент давления есть и у США. Например, Вашингтон отключил Россию и Иран от долларовых расчетов, а также ввел вторичные санкции в отношении стран Европы. Так, США чуть не отключили от своей системы французский банк за нарушение санкций, но не в отношении России, пояснил глава ВТБ.

Ранее угрозу отключения от SWIFT оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все должны понять, что Россия сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг», — подчеркнул он, добавив, что в случае ее отключения Россия быстро найдет замену.

С призывом отключить Россию от системы ранее выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что ЕС не может этого сделать.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.