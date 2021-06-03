В МИД оценили возможные последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от межбанковской системы SWIFT приведет к убыткам компании в финансовом и имиджевом плане. Так возможные последствия оценил замглавы МИД России Александр Панкин в беседе с РИА Новости.

По его словам, в России очень много платежей совершаются через эту систему. В том числе выплата задолженностей, платежи по товарным потокам и другие. «Должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT — это кооператив», — пояснил Панкин.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что не считает отключение России от межбанковской системы возможным. По его словам, для этого потребуется подключать правительства европейских стран.

С призывом отключить Россию от SWIFT ранее выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что это не входит в компетенции ЕС.