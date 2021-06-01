Глава ВТБ раскрыл план при блокировке расчетов в долларах

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин раскрыл план на случай санкций США, которые подразумевают блокировку расчетов в долларах. В интервью РБК он указал, что схему действий утвердили еще в 2018 году.

По словам Костина, пострадавшим банкам начнет помогать государство, в первую очередь в части работы с вкладчиками. Свою помощь окажет и банковское сообщество в целом, которое будет действовать совместно с Центробанком. Сценарии на данный момент проработаны, и в них финансовая-банковская сфера продолжит выполнять обязательства.

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При этом глава ВТБ признал, что такие санкции возможны, пусть они и выглядят очень жестким выпадом, на который американская администрация пойдет лишь в крайнем случае. По мнению Костина, на данный момент США пытаются избегать решений, имеющих необратимые последствия, чтобы не раздувать конфликт.

Так, указал банкир, произошло и в случае с последними санкциями против российского госдолга. США запретили американским компаниям покупать облигации федерального займа (ОФЗ) при размещении, но сохранили такую возможность для вторичного рынка. Таким образом решение оказалось половинчатым, больше угрозой, чем реальным наказанием.

Также в интервью Костин рассказал, что не верит в отключение России от межбанковской системы SWIFT. Во-первых, заметил он, по банковскому сектору можно ударить и способом попроще, а во-вторых, это европейская компания, то есть США придется договариваться с европейскими правительствами.