Глава ВТБ описал правила успешного «мужика» в бизнесе

Президент ВТБ Андрей Костин в ходе выступления перед студентами Высшей школы менеджмента СПбГУ назвал три правила, которыми всегда должен руководствоваться успешный бизнесмен, сообщает РБК.

Первое правило банкир описал выражением «мужик сказал, мужик сделал». По его словам, в бизнесе следует помнить то, что обещал, даже на словах, и не отказываться от них. «Если ты не уверен, не говори слово "да"», — подчеркнул Костин.

Материалы по теме Тонкий лед Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

Вторым правилом для главы ВТБ является стремление всегда доводить начатое до конца, а третьим — умение посмотреть на проблему глазами собеседника. Это помогает понять, насколько обоснована позиция другой стороны.

Костин отметил, что если клиент или партнер прав, то ему следует пойти навстречу, а если его желание ничем не обосновано, надо занимать жесткую позицию. При этом он добавил, что знает таких управленцев, карьера которых шла под откос именно из-за неумения соглашаться с позицией собеседника и считать, что его мнение единственно правильное.

Ранее банкир отмечал, что не верит в жесткие санкции в отношении российского банковского сектора и банка ВТБ (банк находится под санкциями ЕС и США с лета 2014 года) в частности. По его мнению, давление останется примерно на том же уровне, что и сейчас.