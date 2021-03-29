Костин не поверил в ужесточение западных санкций

Предпосылок для новых западных санкций против России нет. В этом уверен глава ВТБ Андрей Костин, пишет РБК.
Причин для более жестких санкций в отношении российского банковского сектора и банка ВТБ, в частности, пока нет, отметил Костин. «Санкционные меры в отношении банка будут оставаться на том уровне, на котором они есть», — сказал он. Но в финансовой организации готовы к ухудшению ситуации и разработали план на этот случай.
ВТБ попал под санкции ЕС и США летом 2014 года после присоединения Крыма к России и конфликта в Донбассе. Позже санкции ввели Канада, Швейцария и Япония. Согласно им, например, гражданам и компаниям нельзя покупать или продавать новые акции, облигации со сроком обращения более 90 дней. ВТБ пытался оспорить законность введения ограничений, но сделать это не удалось.
Кроме рассуждений о санкциях, глава ВТБ также предупредил о рисках «закрытых» экосистем, «как это было в Китае». Подобные экосистемы требует очень много денег, а также такая модель может столкнуться с ужесточением регулирования, отметил Костин.
Ранее он заявил, что биткоин обречен: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать. По мнению Костина, государство может рассматривать майнинг как фальшивомонетничество.