В России объяснили обреченность биткоина

Центральные банки будут постепенно вводить цифровую валюту, а такие валюты, как биткоин, в перспективе обречены: ни одна государственная финансовая система не позволит им существовать, объяснил глава российского банка ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит РИА Новости.

«Я всегда считал, что такие "левые" цифровые валюты, как биткоин, невзирая на большой рост его цены, в перспективе все-таки обречены», — констатировал он.

По мнению Костина, государство может рассматривать майнинг как фальшивомонетничество. «Поэтому страны пошли по другому пути — создание государственных цифровых валют», — добавил банкир.

Майнингом называется процесс обработки криптовалютных транзакций в сети блокчейн. Его производят сами пользователи, получая за это вознаграждение в виде единиц криптовалюты. Для этого им требуется высокопроизводительная аппаратура, потребляющая много электроэнергии.

Ранее в марте Bank Of America подсчитал, что выбросы углекислого газа, вызванные инвестициями одного миллиарда долларов в биткоин, равны выбросам от 1,2 миллиона автомобилей. При майнинге и операциях с биткоинами ежегодно выбрасывается в атмосферу 60 миллионов тонн углекислого газа. Это столько же, сколько выделяет Греция.