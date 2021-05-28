У главы ВТБ пошли «мурашки по коже» из-за участия заключенных в стройках

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал сомнительным предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о привлечении заключенных к государственным стройкам, передает РБК.

По его словам, «всем будет хорошо — и зэкам, и экономике», но от этого только «как-то мурашки по коже идут». Костин выразил надежду, что этот опыт не распространится по всей стране.

Банкир напомнил о ситуации с заключенными, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о дополнительных возможностях для Центробанка с 2022 года. В случае его принятия регулятор получит право прямо ограничивать количество выданных кредитов, в том числе потребительских. Таким образом ЦБ хочет бороться с закредитованностью населения.

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Как указал Костин, фактически такая мера создает прецедент перехода от экономических к административным методам, что пугает. При этом некоторые законодатели считают, что предложенных мер мало, следует добавить еще больше ограничений. Глава ВТБ признал, что сравнение не совсем корректное, но подмена методов ему не нравится.

Законопроект нужен ЦБ для борьбы с закредитованностью населения. На съезде Ассоциации банков России глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что темпы роста потребкредитования по итогам года могут достигнуть 20 процентов.

Это значительно выше темпов роста доходов, в итоге на обслуживание кредитов население направляет почти 12 процентов реальных располагаемых доходов. Показатель на один процентный пункт выше, чем перед пандемией, поэтому, подчеркнула Набиуллина, необходимо ужесточать политику. Нынешний законопроект уже согласован с правительством.

Глава ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных и даже частично заменить ими трудовых мигрантов на прошлой неделе. С того момента идею одобрили в Минюсте и Следственном комитете, а спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что для полной замены мигрантов в стране заключенных недостаточно.

Как утверждают источники, оформлять заключенных для работы на модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже начали. Предварительно туда поедут около 600 человек. После изучения пилотного проекта будет принято решение об их дальнейшем использовании.