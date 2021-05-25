Володин оценил идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин оценил предложение заменить трудовых мигрантов заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена», — отметил спикер нижней палаты российского парламента. Вместе с тем Володин указал на то, что использование труда заключенных не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов в стране.

20 мая руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату.

Идею поддержал глава Минюста Константин Чуйченко. Он допустил, что на крупных стройках можно будет создавать исправительные центры. Следственный комитет назвал инициативу «рациональной и заслуживающей поддержки» с точки зрения профилактики преступлений и замены иностранных рабочих российскими. При этом зарплату осужденных можно направлять на оплату штрафов и возмещение ущерба, отметили в ведомстве.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.