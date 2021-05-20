В МВД оценили идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Бизнесмены не захотят брать на работу заключенных. Так идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить трудовых мигрантов российскими заключенными оценил глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов. Его слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, к работам предлагается привлечь 188 тысяч заключенных, а трудовых мигрантов нам нужно несколько миллионов. Второе. Есть сомнения, что бизнес захочет связываться с проблемным контингентом», — сказал Жданов.

Также он предложил подумать о трудоустройстве заключенных, которые могут пойти на принудительные работы, на государственные и муниципальные предприятия.

Ранее руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату. По словам Калашникова, в 2021 году в России насчитывается 483 тысячи заключенных — 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.