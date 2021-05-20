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В МВД оценили идею заменить трудовых мигрантов заключенными

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Бизнесмены не захотят брать на работу заключенных. Так идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменить трудовых мигрантов российскими заключенными оценил глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов. Его слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, к работам предлагается привлечь 188 тысяч заключенных, а трудовых мигрантов нам нужно несколько миллионов. Второе. Есть сомнения, что бизнес захочет связываться с проблемным контингентом», — сказал Жданов.

Также он предложил подумать о трудоустройстве заключенных, которые могут пойти на принудительные работы, на государственные и муниципальные предприятия.

Ранее руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату. По словам Калашникова, в 2021 году в России насчитывается 483 тысячи заключенных — 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.

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