Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов

Российских заключенных можно использовать активнее и заменить ими трудовых мигрантов. С таким предложением выступил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, передает РИА Новости.

По его словам, речь не идет о восстановлении ГУЛАГа. «Это будут абсолютно новые достойные условия», — сказал он.

Калашников уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

Директор ФСИН напомнил, что недавно президент Владимир Путин встречался с коллегами из Узбекистана и Таджикистана и обсуждал возможность наладить поток рабочих из Средней Азии на российские объекты, где сейчас не хватает рабочей силы. «Ну, вот мы реально можем предоставить», — добавил Калашников.

Ранее в службе захотели привлечь осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) взамен сокращения их срока заключения.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.