Российским арестантам готовятся облегчить жизнь

Российским арестантам готовятся облегчить условия содержания под стражей. Об этом говорится в новой концепции развития уголовно- исполнительной системы до 2030 года, передает РИА Новости.

В документе предлагается ввести дополнительные меры, которые существенно улучшат жизнь заключенных. Среди них расширение перечня разрешенных предметов в передачах, платных услуг. Кроме этого будет увеличено количество свиданий с родственниками, телефонных разговоров с ними и посылок, получаемых заключенными. Будет упрощена пересылка книг и появится возможность отправки и получения электронных писем.

В СИЗО появятся новые камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для женщин с детьми, ежедневный душ для беременных. Для всех категорий заключенных будет предусмотрено право на приватность в санузлах.

В магазинах уголовно-исполнительной системы планируется увеличить ассортимент товаров, а камеры оснастят холодильниками и телевизорами.