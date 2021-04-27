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ФСИН разрешит заключенным работать на стройке БАМа

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) может допустить заключенных к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) при условии, что им построят специализированные помещения. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец».

Из-за оттока трудовых мигрантов на время пандемии на стройке стало не хватать специалистов. Отмечается, что на стройку нужны квалифицированные бульдозеристы, механики, сварщики и электрики. Заключенным планируют дать возможность сохранить работу после освобождения.

«Оплата и условия — все это, непременно, будет. Сегодня есть стандарты не только содержания, но и охраны, конвоирования, режима и так далее. Согласно им, мы не можем содержать осужденных вне специализированных помещений. Соответственно: если нужна рабочая сила — стройте эти помещения. Необязательно полноценная колония, достаточно изолированного участка, может быть, передвижного, но с соблюдением всех требований», — заявили во ФСИН.

На стройку допустят только заключенных, осужденных за нетяжкие преступления. По мнению юриста Екатерины Тягай, на обеспечение работы заключенных на строительстве понадобятся существенные материальные вложения, так как их нужно будет охранять.

Ранее правительство России утвердило продление сроков модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с одновременным снижением стоимости проекта с 562,4 до 520,5 миллиарда рублей. Эксплуатацию планируют начать в 2022 году.


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