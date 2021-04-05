Военные построят вторую ветку БАМа

Подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск России 5 апреля приступят к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова.

«Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», — заявил он, добавив, что на строительство ветки будут брошены силы всех 10 бригад железнодорожных войск. Они построят участок от Улака до Февральска общей протяженности 340 километров.

В апреле прошлого года правительство России утвердило продление сроков модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей (Транссиб) до 2021 года. Фаза строительства установлена на 2013-2021 годы, фаза эксплуатации — с 2022 года. Ранее эти сроки были уставлены в 2012-2019 годах и в 2020 году соответственно.