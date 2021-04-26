К строительству БАМ задумали привлечь заключенных

В Правительстве России задумали привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба осужденных. Нескольким ведомствам поручили продумать данный вопрос до 14 мая, обсудив также инфраструктуру для размещения рабочей силы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина и собственные источники.

Отмечается, что привлечение дополнительной рабочей силой продиктовано нехваткой кадров из-за большого масштаба работ и неполного возвращения в Россию после пандемии трудовых мигрантов. Как пояснил в комментарии изданию партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, российское законодательство предусматривает участие заключенных в подобных проектах.

Юрист пояснил, что на таких работников распространяются конституционные гарантии и учитывается факт их статуса заключенных. При этом на строительные работы, как правило, берут только тех, кто добровольно выразил готовность поучаствовать, что, в свою очередь, учитывается при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай уточнила, что по закону заключенным, работающим на таких объектах, положена оплата труда. При этом они должны находиться в изоляции и охраняться. Как добавила юрист, на обеспечение работы заключенных на строительстве магистралей понадобятся существенные материальные вложения.

Ранее сообщалось, что подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск России 5 апреля приступят к строительству второй ветки БАМа. За оговоренные объемы работы военным заплатят от 2,5 до 3 миллиардов рублей, что составит 5 процентов всей стоимости проекта.