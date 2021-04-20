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Объяснена причина привлечения военных к строительству БАМа

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) привлекают к строительству Байкало-амурской магистрали (БАМ) военных из-за дефицита рабочей силы на проекте. Об этом на брифинге заявил замгендиректора компании Андрей Макаров, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что за оговоренные объемы работы военным заплатят от 2,5 до 3 миллиардов рублей, что составит 5 процентов всей стоимости проекта. По словам Макарова, на востоке не хватает рабочей силы, и по этой причине приходится мобилизовать специалистов с европейской части России.

Замгендиректора РЖД пояснил, что компания заключает договор с Минобороны и платит на счет в казну ведомства. «Железнодорожные войска получают такие же деньги, по смете, как и другие подрядчики. Эта схема у нас уже отработана», — напомнил Макаров, добавив, что количество задействованных военных может увеличиться.

Ранее сообщалось, что к строительству второй ветки БАМа привлекли подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск России. Они построят участок от Улака до Февральска общей протяженностью 340 километров.

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