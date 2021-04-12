Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на портале правовой информации в понедельник, 12 апреля.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудного Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте документа.

Также президент подписал указ о назначении директора ФСО.

О том, что Рудный в ближайшее время может покинуть свой пост, стало известно в марте. Кроме того, сообщалось, что в отставку уйдет и начальник главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. Также рапорты об увольнении якобы написали еще три заместителя директора ФСИН. Предположительно, это могут быть генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко.