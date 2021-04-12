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Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН

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Анатолий Рудый
Анатолий Рудый
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на портале правовой информации в понедельник, 12 апреля.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудного Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте документа.

Также президент подписал указ о назначении директора ФСО.

О том, что Рудный в ближайшее время может покинуть свой пост, стало известно в марте. Кроме того, сообщалось, что в отставку уйдет и начальник главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. Также рапорты об увольнении якобы написали еще три заместителя директора ФСИН. Предположительно, это могут быть генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко.

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