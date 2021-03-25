Стало известно об отставках двух генералов ФСИН

Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, а также начальник главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов в ближайшее время покинут свои посты. Об отставках двух генералов стало известно РБК.

По данным источников издания, Рудый и Гнедов уже написали заявления об уходе. Информацию об отставке также подтвердили источники ПАСМИ. Кроме того, сообщается, что рапорты об увольнении написали еще три заместителя директора ФСИН. Предположительно, это могут быть генерал-лейтенанты Валерий Балан, Валерий Бояринев и Рустам Степаненко.

Отмечается, что в настоящий момент все заявления проходят согласование в Минюсте.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, который ранее признался в чувстве стыда за коллег. Максименко занимал должность с 2016 года и курировал работу службы по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.