Врач описал реальную ситуацию с медициной в российских тюрьмах

Реальная ситуация с медициной в российских тюрьмах неодинаковая и отличается от региона к региону, но чаще всего наиболее остро стоит вопрос с нехваткой кадров, из-за чего возникает большинство проблем. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач одной из сибирских колоний со стажем работы около 30 лет. Он попросил не называть его имя.

Благоприятная ситуация с кадрами складывается только в тех регионах, где есть медицинские вузы. «Штат есть. Смотришь их кадровое расписание и думаешь: как хорошо, какое счастье вот так работать!», — сказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, пожилых врачей становится все меньше, а молодые специалисты не хотят идти работать в колонии — зарплаты лишь немного выше, чем в обычной больнице, но много нервов, надо проходить специальную аттестацию и «выносить весь этот военизированный дурдом». В некоторых учреждениях реальной становится ситуация, когда своих медиков нет совсем, и туда приезжают терапевты-совместители. Если ставка не занята один-два года, ее сокращают.

Во многих тюрьмах в среднем работают два-три фельдшера на 1000-1500 человек. Параллельно с осмотром пациентов врачи следят за санитарным состоянием бани, прачечной, пищеблока, пекарни. С таким загруженным графиком очередь из больных выстраивается на несколько недель вперед.

Если требуется транспортировка заключенного в городскую больницу, обычно это занимает месяц, но бывают случаи, когда этот процесс может тянуться бесконечно. Например, из-за коронавируса некоторые клиники были перепрофилированы в ковидные госпитали, поэтому осужденные с хроническими заболеваниями иногда теряли возможность посещать нужного специалиста два раза в год. При этом работающие в колониях медики не могут лечить многие болезни без профильного образования.

Еще одна проблема — финансирование и бумажная работа. Раньше у начальника медсанчасти был денежный фонд, теперь все лекарства закупают централизованно, к концу года эти средства кончаются. «В материальном плане до середины февраля в тюремных больницах — мертвое время. В это время лучше ничем не болеть», — уточнил врач.

В тюрьме человеку лучше не болеть совсем, подчеркивает врач — серьезные заболевания становятся реально опасностью для жизни, среди них не только онкология, но и гипертония.

Медик отметил, что при всех сложностях руководству колонии не выгодно, чтобы ситуация с медициной доходила до крайнего состояния, так как это может привести к бунту, а в таком случае могут пострадать сами начальники. «Никто не заинтересован, чтобы жулик помер в колонии по твоей вине», — резюмировал он.