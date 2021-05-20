Идею главы ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными раскритиковали

Глава Федерации мигрантов Вадим Коженов раскритиковал в беседе с изданием «Подъем» идею заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. С таким предложением ранее выступил руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие — не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют, и им есть, где спать. Зачем им работать?» — задался вопросом Коженов, предположив, что россияне вряд ли оценят эту идею.

Глава Федерации также поинтересовался, кто именно будет учить заключенных, и обратил внимание, что мигранты уже достаточно квалифицированы.

«И особенно интересно, как будут работать заключенные в такси или курьерами. Я прямо вижу: такой лысый, в татуировках: "Брат, я тебе пиццу принес"», — заключил Коженов.

Ранее Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. По его словам, речь не идет о восстановлении ГУЛАГа. Калашников уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

В конце апреля ФСИН захотели привлечь осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали взамен сокращения их срока заключения.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысячи заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.