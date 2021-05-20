Песков ответил на вопрос об использовании труда заключенных

Кремль пока не имеет позиции по инициативе главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова об использовании труда заключенных вместо мигрантов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться», — прокомментировал он.

Ранее в четверг глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить российскими заключенными трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что речи о ГУЛАГе не идет, а заключенные будут работать в достойных условиях.

В Госдуме инициативу поддержали. Между тем глава Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов раскритиковал идею ФСИН. Он отметил, что трудовые мигранты квалифицированны, а заключенные должны будут сначала пройти обучение. Реалистичнее будет попросить инопланетян «сделать всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН», добавил он.