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Песков ответил на вопрос об использовании труда заключенных

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Кремль пока не имеет позиции по инициативе главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова об использовании труда заключенных вместо мигрантов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новая инициатива, наверное, она должна как-то обсуждаться, прорабатываться», — прокомментировал он.

Ранее в четверг глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить российскими заключенными трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что речи о ГУЛАГе не идет, а заключенные будут работать в достойных условиях.

В Госдуме инициативу поддержали. Между тем глава Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов раскритиковал идею ФСИН. Он отметил, что трудовые мигранты квалифицированны, а заключенные должны будут сначала пройти обучение. Реалистичнее будет попросить инопланетян «сделать всю ту работу, которую планирует руководитель ФСИН», добавил он.

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