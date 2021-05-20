Россия
 
Последние новости
В Германии захотели ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»
Ургант согласился прийти к Кудрявцевой в «Секрет на миллион»
Пашинян назвал число вторгнувшихся в Армению азербайджанских военных
Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате
Бундестаг отказался устанавливать мемориал погибшим в годы войны украинцам
Чулпан Хаматова рассказала о гордости за Россию после выступления Manizha
Футбольный клуб победил в матче Кубка Либертадорес с полевым игроком в воротах
Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться
«Космические цены» на отели в Крыму вызвали споры в сети среди россиян
Новости партнеров

В Госдуме оценили идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Заключенные должны иметь возможность работать и получать за это деньги, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, оценивая идею ФСИН использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. Его цитирует RT в четверг, 20 мая.

«Я всячески приветствую, чтобы у заключенных была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться», — сказал парламентарий.

В то же время он указал на проблему, которая может возникнуть из-за привлечения к работам мигрантов и заключенных, — отсутствие мотивации у бизнеса «вкладываться в современные технологии и в высокотехнологичные рабочие места».

По его мнению, следовало бы продолжать развитие самодостаточных и самоокупаемых производств в системе ФСИН.

Ранее в четверг глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил заменить российскими заключенными трудовых мигрантов. Он подчеркнул, что речи о ГУЛАГе не идет, а законные будут работать в достойных условиях.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили предложение использовать заключённых вместо трудовых мигрантов
Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов
Во ФСИН объяснили предложение привлечь заключенных к строительству БАМа
Врач описал реальную ситуацию с медициной в российских тюрьмах