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Следственный комитет одобрил идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Следственный комитет одобрил предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекать заключенных к работе вместо трудовых мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, предложение ФСИН «рационально и заслуживает поддержки» с точки зрения профилактики преступлений и замены иностранных рабочих российскими. При этом зарплату осужденных можно направлять на оплату штрафов и возмещение ущерба.

Петренко указала, что законодательство позволяет заменить некоторым осужденным реальный срок на принудительные работы, и это соответствует принципам гуманизации уголовно-исполнительной политики.

Глава Минюста Константин Чуйченко ранее положительно оценил инициативу и допустил, что на крупных стройках можно будет создавать исправительные центры. Член общественного совета при ФСИН, правозащитница Ева Меркачева отмечала, что заключенные смогут получать «неплохую зарплату», порядка 20-30 тысяч рублей.

20 мая руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. При этом осужденные могут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату, и это не будет похоже на ГУЛАГ.

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