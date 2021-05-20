В общественном совете при ФСИН рассказали о зарплатах заключенных на стройках

Член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), правозащитница Ева Меркачева рассказала, что заключенным, которые захотят работать на стройках, пообещали платить «неплохую зарплату». В эфире радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула, что труд будет не обязательным, а добровольным.

«Когда речь идет об инициативе ФСИН, мы обращались, нам сразу сказали, что порядка 20-30 тысяч рублей в месяц будет получать такой осужденный. С него, конечно, вычтут деньги на коммунальные нужды так называемые, у кого иски, тоже вычтут, но хоть что-то останется», — уточнила Меркачева.

Правозащитница поддержала инициативу главы ФСИН Александра Калашникова по использованию труда заключенных вместо мигрантов. И предложила привлечь их к строительству жилья. По ее словам, большинство заключенных сами захотят устроиться на предприятия, так как факт работы в колонии учитывается судом при вынесении решения по условно-досрочному освобождению (УДО).

«У нас нет прямой зависимости УДО от работы в колонии, но судья обязательно учитывает то, что ему присылает колония. А колония указывает, работал этот осужденный или нет. И это фактор зачастую является основным. Многие пытаются попасть хоть на какую-то работу, потому что уверены, что это поможет при УДО», — уточнила член общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний.

Ранее Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату. По словам Калашникова, в 2021 году в России насчитывается 483 тысячи заключенных — 188 тысяч из них имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.