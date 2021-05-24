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Глава Минюста оценил идею заменить трудовых мигрантов заключенными

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Константин Чуйченко
Константин Чуйченко
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Минюста Константин Чуйченко прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Чуйченко положительно оценил данную инициативу и назвал ее правильной, потому что в таком случае можно будет создавать исправительные центры на крупных стройках. Он подчеркнул, что есть лица отбывающие наказание с соответствующей квалификацией. Помимо этого, министр рассказал, что Минюсту интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек. Тем не менее, по его словам, на данный момент таких объектов нет, обычно же численность привлеченных к работам заключенных составляет около ста человек.

Глава ведомства также отметил, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. На сегодняшний день в России около 180 человек, находящихся в местах лишения свободы, имеют право перейти в подобные учреждения, а мест для них не хватает, добавил он.

Ранее глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) использовать труд заключенных вместо мигрантов из Средней Азии. По словам правозащитника, эта идея заслуживает обсуждения. «Это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных — почему нет», — сказал он.

20 мая руководитель ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Он уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии или съемном жилье и получать достойную зарплату.

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