Глава СПЧ поддержал идею использовать труд заключенных вместо мигрантов

Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал предложение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) использовать труд заключенных вместо мигрантов из Средней Азии, сообщает «Интерфакс».

По словам правозащитника, эта идея заслуживает обсуждения. «Это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных — почему нет», — сказал он.

Фадеев отметил, что не во всех колониях есть цех, где можно заработать, поэтому было бы хорошо предложить осужденным работу, на которую они согласятся. Глава СПЧ добавил, что как именно будет организовано трудоустройство, предстоит решить ФСИН.

Ранее руководитель службы Александр Колесников заявил, что вместо трудовых мигрантов можно активнее привлекать к работе заключенных. Они могут жить в общежитии или съемной квартире и зарабатывать хорошие деньги. При этом речь не идет о восстановлении ГУЛАГа.

В ответ на инициативу в МВД предположили, что предприниматели вряд ли захотят связываться с осужденными, но некоторых из них возможно отправить на принудительные работы на государственные и муниципальные предприятия.